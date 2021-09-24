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Van'da sokak köpeğine saldıran 2 pitbull köpeğinin sahiplerine 28 bin lira ceza

24.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sokak köpeğine saldıran 2 pitbull köpeğinin sahiplerine 28 bin lira ceza

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin bir sokak köpeğine saldırmasıyla ilgili 4 şüpheliye 28 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, 2 pitbull cinsi köpeğin bir sokak köpeğine saldırmasıyla ilgili 4 kişiyi yakaladı.

Zanlılara 28 bin lira ceza uygulayan ekipler, el koydukları saldırgan köpekleri Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğüne teslim etti.

Öte yandan, Gürpınar ilçesinin Aşağıkaymaz Mahallesi'ne bağlı Arkboyu mezrasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiye 15 bin 300 lira ceza kesildi, 17 keklik, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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