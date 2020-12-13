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Van’da sokaklar boş kaldı

VAN HABERLERİ  | 13.12.2020 11:07 | Son Güncelleme

Van’da cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Van’da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Van’da cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Van’da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Vatandaşları kısıtlamaya uymaları konusunda uyaran polis ekipleri, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kalırken; görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar adeta sessizliğe büründü.

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