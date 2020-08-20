YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti imha edildi

Van'da son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti imha edildi

VAN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Van'da son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti imha edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti imha edildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Denetim ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçede bulunan bir depoda yapılan aramada, son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti bulan ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi.

Halk sağlığını tehdit eden gıdaları tutanakla teslim alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekipler, 2 ton beyaz eti kontrollü bir şekilde imha etti.

İşletme sahibine Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye tarafından ilgili kanun gereği cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan, ürün satın alırken son kullanma tarihine dikkat etmelerini, tarihi geçmiş ürünleri satın almamaları ve satışı yapanları da 174 gıda denetim hattı ile belediyeye şikayet etmelerini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Keşan’da sahte içki imalatı ve ticaretine operasyon
Keşan’da sahte içki imalatı ve ticaretine operasyon

Van Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:18
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:01
Yatsı
20:25

Van Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı
Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Van'daki Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmalarına başlandı
Van'daki Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmalarına başlandı
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.