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Van'da sporcular rafting yarışmasında ter döktü

26.06.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sporcular rafting yarışmasında ter döktü

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen "11. Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" kapsamında rafting yarışması düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede düzenlenen festivalde halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşandı.

15 Temmuz mesire alanında Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın komutuyla başlayan yarışta, 8 takımın sporcuları dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışı Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve vatandaşlar izledi.

Van'da sporcular rafting yarışmasında ter döktü

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