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Van’da su kesintisi uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 00:28 | Son Güncelleme

Van’da acil vana arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde kurumunuza ait 400 mm’lik ana şebeke hattı vanasında acil arızası meydana geldi.

Van’da acil vana arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde kurumunuza ait 400 mm’lik ana şebeke hattı vanasında acil arızası meydana geldi. Oluşan arıza dolayısıyla Şabaniye, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Halilağa, Hafıziye, Bahçıvan ve Seyit Fehim Arvasi mahallelerinde su kesintisi olacaktır. VASKİ ekipleri arızaya müdahale ederek çalışmalara başladı. Oluşan acil vana arızası nedeniyle 21 Mayıs Perşembe günü saat 08.00’den akşam 17.00’e kadar su kesintisi uygulanacaktır” denildi.

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