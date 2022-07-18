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Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı

18.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı: - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve kararlılığıyla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun cesaretli tavrıyla bu topraklar örgütten ve destekçilerinden sonsuza dek temizlenecektir"

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 29 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki Belediye Parkı'ndaki programda protokol üyeleri ile şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizleri taşıyan ilçe sakinleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını belirtti.

Sündüz Yaylası'nda 24 kişinin teröristlerce şehit edildiğini aktaran Kundakçı, şöyle konuştu:

"Şehitlikteki mezar taşlarına baktığınızda vicdanınız sızlıyor, gözleriniz doluyor, kelimeler boğazlarınızda düğümleniyor. Çocukların nasıl şehit edildiğini görüyorsunuz. Hayal dahi edemiyorsunuz. İnsan aklının almadığı bir katliam yapıldı. Sizlere bu acıları yaşatanlardan emin olun hesap soruluyor, her zaman sorulacaktır. Sündüz şehitlerinin acısı 80 milyonun vatandaşımızın vicdanındadır. Her bir vatandaşımız sizlere sahip çıkıyor, acınızı paylaşıyor."

Terör örgütü PKK'nın bu topraklarda yaşayanlara yıllarca her türlü kötülüğü yaptığını vurgulayan Kundakçı, "Artık bugünlerin sonuna gelmek üzereyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve kararlılığıyla, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun cesaretli tavrıyla bu topraklar örgütten ve destekçilerinden sonsuza dek temizlenecektir. Bundan emin olunuz. Hain yapı PKK, onu destekleyenler, PKK'nın arkasında bulunanlar, PKK'nın siyasi uzantıları emin olsunlar ki bu topraklar onlara dar gelecek. Bu topraklardan çekip gitmek zorunda kalacaklar. İçinizdeki o acı onları kahredecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise Sündüz katliamında kaybettikleri yakınlarının acısının ilk günkü sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, "Bu ateş 29 yıldır içimizi yakıyor. Sündüz katliamı halkı korku, baskı ve tehditle dizayn etmek isteyenlerin gerçekleştirdiği vahim bir katliamdır. Ülke ekonomisine ve hayvancılığa büyük darbe vuruldu. Halkın göç etmesine neden oldu. Şehit yakınları olarak üzerinde asırlarda geçse bu katliamı gelecek nesillere, çocuklarımıza anlatacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa da 1993 yılında masum insanların terör örgütü PKK tarafından katledildiğini anımsattı.

Katliamda annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybettiğini belirten Samsa, şunları kaydetti:

"Şehit olan 24 kişinin adlarına bakın. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Hürriyet Sevgili yaşasaydı bugün bizim gibi aile reisi olacaktı. Yunus Sabırlı, Muhammet Yaşa, Azat Sabırlı da öyle. Kızlarımız yaşasaydı şimdi birer ev hanımı olacaklardı. PKK terörünü ve destekçilerini lanetliyor ve şiddetle kınıyorum. Devletimiz bunlara gereken dersi verdi. Devletime ve milletime minnettarım."

Konuşmaların ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüyen şehit yakınları, burada dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Tarık Alkan, Cumhuriyet Savcısı Melih Alperen Teskin, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Alican Suveren, Şehit Gazi Sen Genel Başkanı Tayyip Dalgın ve ilçe sakinleri katıldı.

Şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için çığın düştüğü bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.

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