Van'da, Suriye, İran ve Afganistanlı gençlere "sürü yönetimi" eğitimi

Bu kapsamda Van İl Tarım Müdürlüğü konferans salonunda başlayan "Sürü yönetimi elemanı kursu"na aralarında İran, Suriye ve Afganistanlı gençlerin ve kadınların da bulunduğu 50 kursiyer katıldı.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi devam ediyor.

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Vanlıların yanı sıra Suriye, İran ve Afganistan uyruklu gençlere de "Sürü yönetimi" eğitimi veriliyor.

- "200 kişinin mesleki beceri kazanması sağlanacak"

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında daha önce sebze yetiştiriciliği kursu açtıklarını söyledi.

Kursa Türkiye'de yaşayan Afganistan, Suriye ve İranlı gençlerin ve kadınların da katıldığını belirten Hakan, şöyle konuştu:

"Daha önce açtığımız kursta 49 kursiyere sertifika verdik. İlimizde hayvancılık sektöründe özellikle sürü yönetimi elemanına ihtiyaç duyuluyor. Bu alanda açtığımız kursa katılanlara eğitim vermeye başladık. Van'da geçici koruma altında bulunan ve çobanlık deneyimi olanlar ile yerel halktan gençlerimiz kursa katıldı. Kursiyerlerin istihdam fuarları ve özel sektör temsilcileriyle iş görüşmesi yapmaları sağlanacak. İstihdam Hizmet Noktaları ile İŞ-KUR işbirliğimiz neticesinde faydalanıcılara müdürlüğümüz bünyesinde yardım sağlanacak. Bir buçuk yıl sürecek proje kapsamında 8 mesleki eğitim programında 200 kişiye eğitim verilerek mesleki beceri kazanmaları sağlanacak."

Kursa katılan Afganistan uyruklu Ali Dağişver ise ailesiyle 7 yıldır Van'da yaşadığını anlatarak, "İş bulabilmek için Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde verilen kursa katıldık. İlk önce Türkçeyi öğrendik. Kursta tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler veriliyor. Türkiye'den çok memnunuz. Bizi Türkiye'ye aldıkları için çok teşekkür ederim." dedi.

İranlı Yadigar İsmailzade de "6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Hayvancılıkla ilgili bir kurs düzenlendiğini duyduk. Kursa başvurumuz kabul edildi. İlk önce Türkçe öğrenmemiz için 17 gün eğitim verildi. Önceden sadece Türkçe konuşmasını biliyordum. Şu an hem okuyor hem de yazabiliyorum. Kursta hayvancılıkla ilgili eğitimler alıyoruz. Bize bu imkanı tanıyan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

