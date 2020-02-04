Van’da tehlike saçan buz sarkıtları temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte saçaklarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ve 13 ilçede kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları da tek tek temizleniyor.

Olası bir kazaya mahal vermemek için büyük bir titizlikle çalışan ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye merdivenleriyle ulaştıkları buz sarkıtlarını tek tek kırarak temizledi.

Ayrıca, karla mücadele ekipleri tarafından yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları kırma çalışmaları da devam ediyor.

