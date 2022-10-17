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Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

17.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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