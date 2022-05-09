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Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

09.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

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