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Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı

01.03.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Van'a geldikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, kaldıkları evde, TEM ve Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklulardan 1'i terör örgütü PKK içinde faaliyet yürütme suçundan tutuklandı, diğeri ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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