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Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi

24.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi

Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi

Van'da, Tendürek Dağı kırsalına düzenlenen operasyonda 75 bin 640 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 74 bin 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5,56 milimetre çapında 1400 fişek ve 14,5 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van jandarma mühimmat tendürek

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