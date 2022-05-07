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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı

07.05.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı

Van'da nisan ayında terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Terörle mücadele harekatı kapsamında 1-30 Nisan 2022 döneminde 17 küçük ve orta çaplı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen faaliyetlerde 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, mauser M1 piyade tüfeği, 146 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 66 mauser piyade tüfeği fişeği, 23 G3 piyade tüfeği fişeği, 6 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası, 123 PKM fişeği, RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeğine ait mühimmat, 9 tüp, siyah şemsiyeye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 110 metre tel ve bir miktar el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan da 2 olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bunlardan 2'sinin tutuklandığı vurgulandı.

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