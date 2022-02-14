Van'da terör örgütü PKK propagandası yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 30 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

