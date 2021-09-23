YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı

23.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışılan bir genç ise ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldıŞaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldı
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındıVan'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:48
Öğle
12:04
İkindi
15:29
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Van Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Asmin Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.