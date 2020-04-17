YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma

Van’da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 20:34 | Son Güncelleme

Van’da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 5 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Van Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:21
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Van Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz”

Milletvekili Arvas: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.