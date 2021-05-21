Van'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Yavrucak Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 60 piyade tüfeği fişeği, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



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