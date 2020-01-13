Van'da tipide mahsur kalan iki çoban ile koyun sürüsü kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayladan dönerken bastıran kar ve tipide yolda mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edremit ilçesindeki Çiçekli Yaylası'ndan 450 küçükbaş koyunla yola çıkan iki çoban, etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar mahallesi yakınlarında mahsur kaldı.

Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Gürpınar Belediyesi, olay yerine karla mücadele ekiplerini yönlendirdi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma ile yolu açarak mahsur kalan çobanların ve sürünün köye ulaşımını sağladı.

Çobanlardan Veysel Yola, kar ve tipi nedeniyle yolda güçlükle ilerleyebildiklerini belirterek, "Sabah saat 05.00'da yola çıktık, 8 saattir yoldayız. Belirli bir noktadan sonra kar ve tipinin etkisini arttırması nedeniyle ilerleyemedik. Biz de Gürpınar Belediyesine ulaştık. Çok perişan haldeydik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

