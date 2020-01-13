YURTHABER
  4. Van'da tipide mahsur kalan iki çoban ile koyun sürüsü kurtarıldı

Van'da tipide mahsur kalan iki çoban ile koyun sürüsü kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Van'da tipide mahsur kalan iki çoban ile koyun sürüsü kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayladan dönerken bastıran kar ve tipide yolda mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edremit ilçesindeki Çiçekli Yaylası'ndan 450 küçükbaş koyunla yola çıkan iki çoban, etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar mahallesi yakınlarında mahsur kaldı.

Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Gürpınar Belediyesi, olay yerine karla mücadele ekiplerini yönlendirdi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma ile yolu açarak mahsur kalan çobanların ve sürünün köye ulaşımını sağladı.

Çobanlardan Veysel Yola, kar ve tipi nedeniyle yolda güçlükle ilerleyebildiklerini belirterek, "Sabah saat 05.00'da yola çıktık, 8 saattir yoldayız. Belirli bir noktadan sonra kar ve tipinin etkisini arttırması nedeniyle ilerleyemedik. Biz de Gürpınar Belediyesine ulaştık. Çok perişan haldeydik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladıBİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladı
Özalp ilçesinde kar yağışıÖzalp ilçesinde kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çoban Gürpınar Kar Koyunlar Mahsur Kaldı Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Van Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Öz Sevgi Eczanesi
Ercis
Sağlık Eczanesi
Gevas
Güzelsu Eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.