Van’da “Togg Mobil Deneyim Merkezi” açıldı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulan Mobil Deneyim Merkezi ile tanıtımlarına devam ediyor. Van’da da kurulan deneyim merkezine getirilen Anadolu kırmızısı, Oltu siyahı ve Gemlik mavisi renkli 3 Togg aracı, bugünden itibaren tanıtılmaya başlandı. Van Valiliği önünde kurulan deneyim merkezine gelen vatandaşlar, araca binerek görevliler tarından geniş bilgi aldı.

İHA muhabirine konuşan iş adamı Ahmet Şimgar, daha önce bir arkadaşının Togg satın aldığını belirtti. Kendinin de aracı beğendiğini ve bugün araçla ilgili bilgi aldığını ifade eden Şimgar, “Hem donanım hem de dış kasa olarak aracı çok beğendim. Sipariş için de görüşme yaptık. İlk siparişlerin 2024 Ocak ayında alınacağını öğrendik. Başka bir araca binmektense milli aracımıza binelim. Almanya, İngiltere ve Amerika’nın aracına binmektense kendi aracımızı tercih edelim. Daha güvenli ve daha konforla daha çok rahat ederiz” dedi.

Öte yandan deneyim merkezi, haftanın 7 günü saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçi kabul ediyor.

