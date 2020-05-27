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Van’da toplu ibadet yapılacak yerlerde alınacak tedbirler karara bağlandı

VAN HABERLERİ  | 27.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden kısmi olarak açılmasına yönelik alınacak tedbirler karara bağlandı.Valilikte yapılan toplantıda Vali Bilmez, pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla camilerin bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ibadete kapatıldığını hatırlattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden kısmi olarak açılmasına yönelik alınacak tedbirler karara bağlandı.
Valilikte yapılan toplantıda Vali Bilmez, pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla camilerin bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ibadete kapatıldığını hatırlattı. Vali Bilmez, normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte yine bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge uyarınca camilerin 29 Mayıs 2020 Cuma günü kısmi olarak toplu ibadete açılacağını söyledi. Ancak pandeminin bulaş riskinin devam ettiğini vurgulayan Vali Bilmez, ilgili kurumlarla bir araya gelerek alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini ve bazı kararlar aldıklarını ifade etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in konuşmasının ardından toplu halde ibadet yapılacak yerlerde alınacak tedbirler karara bağlandı. Vali Yardımcısı Vekili ve Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, ilçe müftüleri ve İl Sağlık Müdürlüğünden temsilcilerin katıldığı toplantıda şu kararlar alındı:
“Cuma namazı kılınacak uygun olan camileri il ve ilçe müftülükleri belirleyecek. Cuma namazı kılınacak yerlerin kapasitesi belirlenip, fazla kişi alınmayacak. Cuma kılınacak mekanlarda Cuma heyeti oluşturulacak. Bu heyette müftülük, emniyet, sağlık ve zabıta personeli görev alacak. Vatandaşlar, namaza evde abdest alıp seccadeleriyle gelecek. Maske takmak zorunlu olacak. Namaz öncesi ve sonrası fiziksel temastan kaçınılacak mesafeye dikkat edilecek. Başta kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere tüm hastalar toplu halde ibadet edilen yere gelemeyecek. Sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından izole edilen, başta İstanbul olmak üzere il dışından gelen ve 14 günlük karantina sürecinde bulunan vatandaşlar toplu halde ibadet edilecek yerlere gelmeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan (65 yaş üstü, 20 yaş altı) kişiler camiye gelemeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde ve çevresinde seyyar satıcılara ve dilencilere müsaade edilmeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde bağış yapılmayacak ve bağış toplanamayacak. Toplu ibadet yapılan yerlerde ses düzeni kurulacak. Cuma namazının sadece farzı toplu halde kılınacak. Vatandaşımız Cuma namazı öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri evinde kılacak.”

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