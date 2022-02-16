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Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

16.02.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 15,82 gram eroin, 11,47 gram sentetik ve 21 sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.

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