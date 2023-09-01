Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı, 29,76 gram esrar, 11,25 gram sentetik kannobinoid ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

