Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, 30 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023 tarihlerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,9 gram sentetik uyuşturucu, 4,4 gram esrar, 16,28 gram eroin, 1,49 gram kokain, 3,59 gram sentetik kannobinoid, 7,11 gram afyon sakızı ve sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti", 20'si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

