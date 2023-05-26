YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

26.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet sentetik ecza, 6,06 gram metamfetamin, 18,89 gram eroin, 4,35 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da yöresel yemek yarışması heyecanıVan'da yöresel yemek yarışması heyecanı
Edirne'de çeltik ekimi başladıEdirne'de çeltik ekimi başladı
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam ettiMasal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
02:56
Sabah
04:40
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:27
Yatsı
21:03

Van Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Galata eczanesi
Caldiran
Çinar eczanesi
Ipekyolu
Karanfil eczanesi
Ercis
Gönül eczanesi
Muradiye
Sanat eczanesi
Baskale
Güzelsu eczanesi
Gurpinar
Çatak eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.