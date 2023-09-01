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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

01.09.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 29,76 gram esrar, 8,24 gram metamfetamin, 3,01 gram sentetik kannobinoid, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 21 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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