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Van’da torbacı tabir edilen şahısın üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 08.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi, torbacı diye tabir edilen sokak satıcının üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin maddesi ile bin 615 TL ele geçirdi.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da torbacı tabir edilen şahısın üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi, torbacı diye tabir edilen sokak satıcının üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin maddesi ile bin 615 TL ele geçirdi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan Ş.A. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine, şahsın üst ve elinde bulunan eşyalar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 16 paket halinde toplam 7 kilo 931 gram metamfetamin maddesi ile bin 615 TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan Ş.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van’da torbacı tabir edilen şahısın üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin ele geçirildi

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