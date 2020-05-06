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Van’da ‘Trafik Haftası’ etkinliği

VAN HABERLERİ  | 06.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Van’da ‘Trafik Haftası’ nedeniyle çeşitli etkinlik düzenlendi.Van İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolları Trafik Günü” ve takip eden haftada ise “Karayolları Trafik Haftası” olarak kutlanmakta olan Trafik Haftası süresince korona virüs salgını ile mücadele kapsamında “Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganıyla trafik denetimi icra yaptı.

Van’da ‘Trafik Haftası’ nedeniyle çeşitli etkinlik düzenlendi.
Van İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolları Trafik Günü” ve takip eden haftada ise “Karayolları Trafik Haftası” olarak kutlanmakta olan Trafik Haftası süresince korona virüs salgını ile mücadele kapsamında “Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganıyla trafik denetimi icra yaptı. Denetim süresince oluşturulan trafik kuralları bilgilendirme masası ile sürücüler; trafik kuralları, trafik düzeni ve güvenliği ile korona virüs salgını konusunda bilgilendirildi.

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Ipekyolu
Gülce Eczanesi
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Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
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