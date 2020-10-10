Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 FC 4617 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet ile 65 BA 221 plakalı Ford Cargo kamyon çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

