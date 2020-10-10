YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

VAN HABERLERİ  | 10.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Van’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında meydana geldi.

Van’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 FC 4617 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet ile 65 BA 221 plakalı Ford Cargo kamyon çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte

Van Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
11:58
İkindi
15:10
Akşam
17:43
Yatsı
18:59

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Bilmez’den pazar esnafına ziyaret
Vali Bilmez’den pazar esnafına ziyaret
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
Jandardan ’Gece far’ avcılarına operasyon
Jandardan ’Gece far’ avcılarına operasyon
Van’da Topçuoğlu Camii Yardım Bekliyor
Van’da Topçuoğlu Camii Yardım Bekliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.