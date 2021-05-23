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Van'da trafik kazasında yaralanan kişi, 4 sağlık çalışanıyla bir polisi darbetti

23.05.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu: - "Trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi doktora saldırmış. Polis iki tarafın arasına girince 3 hemşire ve bir polis memuru darbedilmiş"

Van'da trafik kazasında ayağından yaralanan bir kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polis memurunu darbettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığını belirtti.

Kazaya karışan tarafların daha sonra kavga ettiğini anlatan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Kaza yerine giden 112 ekipleri yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirmiş. Yaralılardan biri madde bağımlısı ve ayağından yaralanmış. Trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan o kişi doktora saldırmış. Polis iki tarafın arasına girince 3 hemşire ve bir polis memuru darbedilmiş. Ciddi bir durum yok."

- "Yaralı başka hastaneye nakledildi"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise trafik kazasının ardından birbirlerini suçlayan taraflar arasında kavga çıktığını, polislerin müdahalesinin ardından yaralıların hastaneye getirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yaralılardan biri hastanede kendisini muayene eden doktorun nefes borusuna gelecek şekilde yumruk atmış. İğne yapmaya gelen hemşireye ve araya giren polise saldırmış. Çevik kuvvet devreye girmiş. Yaralı başka hastaneye nakledildi. Arkadaşlarımızın ciddi bir durumu yok. Doktorumuzun aldığı darbeden dolayı göğüs ağrısı var."

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