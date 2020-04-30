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Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

13.

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği çerçevesinde Van’da toplam tutarı 22 milyon 300 bin TL olan 27 adet proje kabul edildi.
Dosyalarını tamamlayan yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalandığını ifade eden Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; ülke olarak başarılı bir mücadele verdiğimiz korona virüsü salgını döneminde de kırsaldaki üreticilerin gelirlerini arttırmak, yatırım ve istihdam ortamı oluşturmak, ürünlerin üretim ve kalitesini arttırmak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Görentaş, ayrıca bu dönemde üretimde herhangi bir aksamanın olmadığını, Bakanlık düzeyinde de her türlü tedbirin alınarak üreticilere destekleme ödemelerinin birçoğunun yapıldığını ifade etti.

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