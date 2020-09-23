YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme işlemi yapıldı

Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme işlemi yapıldı

VAN HABERLERİ  | 23.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Köklü Mahallesi’nde yaklaşık 900 dekar alanda hasadı yapılan silajlık mısırın paketlenmesine başlandı.Paketleme işlemi yapılan işletmede İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile Van TKDK Başkanı Dr.

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Köklü Mahallesi’nde yaklaşık 900 dekar alanda hasadı yapılan silajlık mısırın paketlenmesine başlandı.
Paketleme işlemi yapılan işletmede İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile Van TKDK Başkanı Dr. İbrahim Başak incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Görentaş, “İlimiz, Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olup, bitkisel üretimin çoğunluğu da kaba yem üretimine yöneliktir. Özellikle süt sığırcılığı için önemli bir kaba yem bitkisi olan silaj mısırı, hasat edilmesinden sonra parçalanarak kışın uzun süre dayanabilen ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem bitkisidir. Silajlık mısırın paketlenmesi ile yemin kalitesinin ve besin değerinin korunması sağlanarak, uzun süre bozulmadan kullanımına imkan sağlamaktadır. Ayrıca her türlü iklim koşullarında saklama imkanı sağlar, işçilik maliyetleri düşük, depolama alanında tasarruf sağlar, nakliyesi de gayet kolay ve rahattır” dedi.

"Son yıllarda üretim alanları giderek artıyor"
Üretimi artırmak için yerelde değişik projelerle çiftçileri desteklediklerini belirten Görentaş, “Bakanlığımızın yem bitkileri üretimine vermiş olduğu destekler ile birlikte müdürlük olarak da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde silajlık mısırın üretim alanında son bir yılda yüzde 100’e yakın bir artış sağladık. Üretim alanları giderek artıyor, buna dayalı olarak da paketleme makinesi ve tesisi ihtiyacı da artıyor. Önümüzdeki dönemde de üreticiyi projelerle destekleyerek hem üretim miktarının arttırılmasını hem de işleme ve paketleme tesislerinin kurulmasını planlıyoruz. Böylece üretilen ürünlerin bir kısmı iç piyasada kullanılacak, arz fazlası paketlenmiş ürünler de ülkemizin değişik illerine gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Van Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:48
Öğle
12:04
İkindi
15:29
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Van Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.