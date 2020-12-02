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“Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor” videosuyla ilgili açıklama

VAN HABERLERİ  | 02.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Van Valiliği, sosyal medya üzerinden “Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor” başlığıyla paylaşılan videoyla ilgili bir açıklama yayınladı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö.

Van Valiliği, sosyal medya üzerinden “Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor” başlığıyla paylaşılan videoyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir. S.Ö., 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir. Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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