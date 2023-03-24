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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

24.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 77,62 gram sentetik uyuşturucu, 97,24 gram esrar, 1,84 gram eroin ve 2 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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Gözaltı Van uyuşturucu

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