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Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN HABERLERİ  | 07.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde 35 kilogram esrar, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Oğulveren Mahallesi Mescit mevkisinde operasyon düzenlendi.

Kaçakçılara yapılan müdahalede 71 paket halinde 35 kilogram esrar, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu bulundu.

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