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Van'da uyuşturucu sanıklarına 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası

17.01.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu sanıklarına 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası

Van'da 2019 yılında 5 ayrı operasyonda ele geçirilen 221 kilogram eroin ile 104 kilogram esrarla ilgili yakalanan 27 sanığa 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verildi, 2 sanık beraat etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019 yılında İran'dan yurda getirilen uyuşturucularla ilgili yakalanan 29 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bazı sanıkların SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 5 ayrı operasyonda ele geçirilen 221 kilogram eroin ve 104 kilogram esrar ile ilgili "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 17 sanığa 30'ar yıl, 7 sanığa 17 yıl 6'şar ay, bir sanığa 21 yıl 10 ay 15 gün ve suça sürüklenen 2 çocuğa 10'ar yıl hapis cezası verdi, 2 sanık da beraat etti.

Sanıklara ayrıca 75 bin liradan 187 bin 500'er liraya kadar değişen oranlarda adli para cezası verilmesine hükmedildi.

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