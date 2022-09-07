YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Van'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

07.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Van'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladıVan'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı
Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulunduAydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:34
Öğle
12:10
İkindi
15:45
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.