Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişi, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında cebine gizlenmiş 4,21 gram kokain bulundu.

​​​​​​​Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz