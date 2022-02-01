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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

01.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişi, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında cebine gizlenmiş 4,21 gram kokain bulundu.

​​​​​​​Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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