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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

23.09.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

Van'da, havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir kişiyi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 465,97 gram esrar ve 50,82 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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