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Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Van İl Müftüsü Ömer Keskin başkanlığında ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı yapıldı.Müftü Ömer Keskin’in başkanlığında yapılan toplantıya Tuşba ve İpekyolu ilçe müftülükleri personelinin de katılımıyla yapıldı.

Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı

Van İl Müftüsü Ömer Keskin başkanlığında ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı yapıldı.
Müftü Ömer Keskin’in başkanlığında yapılan toplantıya Tuşba ve İpekyolu ilçe müftülükleri personelinin de katılımıyla yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, TDV’nin hazırlamış olduğu kurban tanıtım belgeseli ile devam etti. Toplantıda konuşan İl Müftüsü Ömer Keskin, “Salgın dönemi yaşamsal bazda olumsuzluklar getirmiş olsa bile sizlerin sahadaki gayretli çalışmalarıyla olumlu bir sürece dönüştürüldüğü halktan gelen olumlu tepkilerden anlamaktayız. Salgın döneminde gösterdiğiniz azmi ve çabayı tüm istekliliğinizle vekâletle kurban kesim organizasyonumuzda da göstermenizi canı gönülden istiyor ve size olan inancım tamdır. Ahiret azıklarının en hayırlılarından olan bu yardımlar hem bu dünyada hem öbür dünyada en sadık yarenlerimizden olacaktır” dedi.
Daha sonra katılımcılara Türkiye geneli ve Van’da önceki yıllarda vekâlet yoluyla kurban kesimi hakkında bilgiler verildi.

Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı

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