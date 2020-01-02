Van’da yabani hayvanlar için yem takviyesi

Van’da kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı. Hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı ile birlikte yem bulmakta zorlanan yabani hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaban hayvanlarının barındığı alanlara yem bırakıldı.

