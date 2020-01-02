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  4. Van’da yabani hayvanlar için yem takviyesi

Van’da yabani hayvanlar için yem takviyesi

VAN HABERLERİ  | 02.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Van’da kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Van’da kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı. Hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı ile birlikte yem bulmakta zorlanan yabani hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaban hayvanlarının barındığı alanlara yem bırakıldı.

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Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Derman Eczanesi
Ercis
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