YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi

Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi

05.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi

Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) skolyoz ameliyatı yapılan 19 yaşındaki hastanın omuriliğinde tespit edilen 68 derecelik eğrilik 22 dereceye kadar düzeltildi.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Bedih Sarıbulak, omuriliğindeki eğrilik ve ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontroller sonucu omuriliğinde 68 derece eğrilik tespit edilen Sarıbulak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Merih Can Yılmaz ve diğer görevliler tarafından ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyatın ardından hastanın omuriliğindeki eğrilik 22 dereceye kadar giderildi.

Opr. Dr. Yılmaz, gazetecilere skolyoz ameliyatının Van'da ilk defa ve başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın omurilik eğriliği ve yürüyüşlerde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Yılmaz, "Tetkiklerde hastada 68 derece görünen bir skolyoz saptandı. Bunun altında yatan sebeplerini araştırdık. Bütün beyin ve omurilik MR taramaları yapıldı ve gergin omurilik sendromu saptandı." dedi.

Buna bağlı olarak skolyozun geliştiğini fark ettiklerini ve hasta ile yakınlarını, ameliyatın riskleri ve oluşabilecek komplikasyonlarla ilgili bilgilendirdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle gergin omurilik sendromu ameliyatı yapıldı. Hastanın gergin omuriliği serbestleştirildikten sonra skolyoz cerrahisine geçildi. Skolyoz ile hastanın sırtına daha önce ölçülmüş poliaksiyel vida sistemi yerleştirilip, manevrayla skolyoz açısı düzeltildi. 68 derece gibi yüksek eğriliklerde, hastanın açısı bir anda sıfır dereceye getirilemiyor. Amacımız hastayı 30 veya 20 derece açılarına getirmekti. Şu an açısını 22 dereceye kadar düzelttik. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamız taburcu aşamasına geldi."

Sarıbulak da ağır yük taşıdığında ya da yürüdüğünde rahatsızlandığını belirterek, ameliyatını yapan doktorlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandıVan'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamakSamsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:00
İkindi
15:16
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.