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Van'da yaralı bulunan kartal tedaviye alındı

20.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yaralı bulunan kartal tedaviye alındı

Van'da Jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yol kenarında bitkin halde yaralı kartal gördü.

Haber verilmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kartal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Kartal, müdahalenin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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