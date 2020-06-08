YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

Van’da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Van’da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınından sonra artan tarımsal destek hizmetleri, bölgede tarım ve hayvancılıkta adeta devrim oluşturuyor.

Van’da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınından sonra artan tarımsal destek hizmetleri, bölgede tarım ve hayvancılıkta adeta devrim oluşturuyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla kırsal mahallelerde başlatılan tarım seferberliği kapsamında bir mahallenin daha arazi sulama çilesi sona eriyor. Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Mahallesi’nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilikle uğraşan vatandaşların arazi sulama sıkıntılarına çare oldu.
Bölgede adı ‘Susuz köy’ olarak da bilinen 86 hane ve 520 nüfusa sahip Kuşdağı Mahallesi’nin yaklaşık 60 yıldır süren arazi suyu hasreti artık sona erdi. Bu yıl yatırım programına alınan gölet ve sulama kanallarında bakım, onarım ve temizleme çalışmaları devam ediyor.
Yıllardır arazi sulamasında büyük sorunlar yaşadıklarını ve hiçbir zaman istedikleri üretimi yapamadıklarını ifade eden Kuşdağı Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak, atıl durumda olan göleti yeniden canlandıracak olan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Göletin 1963’lü yıllarda o dönemin imkânları doğrultusunda yapıldığını ve o günden bu yana temizlenmediğini belirten Muhtar Irtak, yarım asrı aşkın bir süreden sonra hizmet gördüklerini söyledi. Irtak, ‘‘Valimizin talimatıyla burada çalışma başladığını gördük. Daha önce tarım yapamıyorduk. Kanal yok, gölet yok. Su olmadığı için yonca bile ekemiyoruz. Koyunlarımıza yemi dışarıdan alıyoruz. Tamamlanan proje ile 50 bin hektar arazi yeniden sulanacak. İşte bizde o zaman şeker pancarı, mısır, soya fasulyesi gibi birçok ürün ekeriz. İnşallah, mahallemiz artık susuz kalmayacak’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Van Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
02:46
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:36
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.