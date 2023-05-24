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Van'da yaşlı ve kimsesizlerin yüzü "VEFA Projesi"yle gülüyor

24.05.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş Kaymakamlığınca yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, öksüz ve yetimlerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İlçede evde bakım hizmetini sunan 30 personel, ayda iki kez 375 hanede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç 572 vatandaşın evini temizliyor, yemeklerini ve bakımlarını yapıyor.

Evlerinden alınarak içinde sosyal donatı alanları bulunan 3 katlı Yaşlı Evde Bakım Merkezi'ne getirilen yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin, kıyafetleri yıkanarak ütüleniyor, saç ve sakalları tıraş ediliyor.

Sosyal marketten de kıyafet ihtiyaçları karşılanan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, tekrar evlerine bırakılıyor.

Aynı binada eğitim verilen öksüz ve yetim 106 çocuk ise oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, Vefa Projesi kapsamında sosyal donatıları olan 3 katlı modern binayı yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için Yaşlı Evde Bakım Merkezi'ne dönüştürdüklerini söyledi.

Merkezdeki 30 personelin 5 araçla ilçenin 102 mahallesinde yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalıştığını anlatan Mehmetbeyoğlu, "En büyük hedefimiz ve idealimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimsesizlerin kimsesi olduğunu hissettirebilmek, insanımıza dokunabilmek." dedi.

Projeden yararlanan 81 yaşındaki Ahmet Can, "Devletim bana bakıyor. Gelip evimizi temizleyip her ihtiyacımızı gideriyorlar. Bizi merkeze götürüp tıraş ediyorlar, banyo yaptırıyorlar. Allah Cumhurbaşkanı'mızı, devletimizi ve kaymakamımızı var etsin. Ne ihtiyacımız varsa gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Binnaz Can, evde iş yapamadığını, görevlilerin belli zamanlarda gelerek evi temizlediğini söyledi. Kendilerine yardımcı olan görevlilere teşekkür eden Can, "Devlet bize bakıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi her ihtiyacımız karşılanıyor. Devletten çok razıyız." diye konuştu.

Güler Akbaş da yalnız yaşadığı evine gelen görevlilerin her türlü ihtiyacını karşıladığını, merkezde çay ve kahvelerini içtiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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