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Van'da yerli ve yabancı aşçılar yaylada koyun sağımını izledi

02.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yerli ve yabancı aşçılar yaylada koyun sağımını izledi

Yöresel yemek ve ürünlerin tanıtıldığı "Van Gastronomi Festivali"ne katılan yerli ve yabancı aşçılarla yazar ve öğrenciler, yaylada koyun sağımını izledi, otlu peynirin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneğince düzenlenen festival devam ediyor.

Festival için Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Yunanistan, Tunus, Lübnan, İran ve Kırgızistan'dan gelen katılımcılar, Gürpınar ilçenin Norduz Yaylası'nda koyun sağımını izledi.

Koyun sağan kadınlara eşlik eden gastronomi meraklıları, Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan otlu peynirin üretimiyle ilgili bilgi aldı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, AA muhabirine, gastronomi festivaliyle kentin yemek kültürüne değer katmak istediklerini söyledi.

Yaylada otlu peynirin yapılışını yerinde görmek istediklerini anlatan Geyik, "Van'ın otlu peyniri dağlardaki otlardan üretildiği için çok farklı bir lezzeti var. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerimiz otlu peynirin üretimini öğrenmek istediler. Bizler de onları yaylaya getirdik. Burada koyun sağımını gördük. Otlu peynire katılan sirmo, siyabo, mendi ve dağ kekiği hakkında bilgiler aldık." dedi.

İzmir' den gelen Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Pelin Kıvrak da "Doğal ortamda burada süt sağımını gerçekleştirdik. Eski ve yeni peyniri tattık. Çok memnun kaldık. Peynirin tadını çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Otlu peynir üzerine doktora tezi yazan Özlem Demirhan da "Otlu peynirin üretim aşamalarını burada bir kez daha gördük. Önce sütü sağdık, sonra da evde peynirin nasıl üretildiğini göreceğiz. Bu, turizm için de çok önemli, Van'ın otlu peynirinin turizme kazandırılması anlamında çok önemli." diye konuştu.

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