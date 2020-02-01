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Van’da yoğun kar yağışı

VAN HABERLERİ  | 01.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Dün geceden beri etkisini aralıklı sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, 127 mahalle ile 210 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dün geceden beri etkisini aralıklı sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, 127 mahalle ile 210 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sisin oluşabileceği belirtildi.
Uçak seferlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Başkale, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kentte vatandaşlar ise kar yağışının bereket olduğunu dile getirerek, bunun tarım başta olmak üzere birçok faydasının olduğunu söylediler.

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İmsak
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Sabah
07:06
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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