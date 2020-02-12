Van’da yoğun kar yağışı

Van’da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan ve yoğunluğunu artıran kar yağışı, hayatı felç etti. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce bölge genelinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği belirtildi. Meteoroloji, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına olan uçak seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kapanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışıyla ilgili İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, 1979 yılından bu yana böyle bir karla karşılaşmadıklarını belirtti. Bu seneki kar yoğunluğunun bir garip olduğu yorumunu yapan vatandaşlar, bu yılki yağışların faydalarıyla birlikte çığ gibi birçok zarara neden olduğunu kaydetti.

