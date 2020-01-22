YURTHABER
  4. Van’da yol açma çalışması

Van’da yol açma çalışması

VAN HABERLERİ  | 22.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 17 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 17 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 12, Başkale’de 1, Gürpınar’da 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek,” Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da eksi 1, Hakkâri’de eksi 5, Bitlis’te eksi 5 ve Muş’ta eksi 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Başkan Tanış esnafla buluştuBaşkan Tanış esnafla buluştu
Başkan Aslan’dan ’uçak sefer sayısı ve bilet fiyatı’ açıklamasıBaşkan Aslan’dan ’uçak sefer sayısı ve bilet fiyatı’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Van’da kar temizleme çalışması

Van’da kar temizleme çalışması

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

'mem U Zin' Van’da Sahnelendi

'mem U Zin' Van’da Sahnelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.