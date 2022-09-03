YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da polislerce durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van'dan Hatay'a giden yolcu otobüsünü Gevaş ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada otobüsün kısmında oluşturulan gizli bölmede yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildiVan'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladıYalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:30
Öğle
12:11
İkindi
15:49
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Gamze Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Esin Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Karanfil Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.