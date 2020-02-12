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Van'da yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

VAN HABERLERİ  | 12.02.2020 22:42 | Son Güncelleme

Van'da yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi Han mezrasında, doğum sancıları başlayan 29 yaşındaki Fatma Hasar'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evde müdahale edilen Hasar, daha sonra 3 saat süren çalışma sonucu ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayıca, Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans ile Gürpınar, Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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Hamile Kadın hasta kurtarma Van

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